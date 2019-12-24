Прокуратура Красноярского края сообщила, что в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Прокурора отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Политика Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море» Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Здоровье Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.

Хоккей Овечкин посетил рождественский ужин Трампа Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.

Музыка Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.

Армия и оружие Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Общество В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Общество Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.

Происшествия Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.

Политика Умер генерал армии Махмут Гареев Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.

Энергетика Нефть продолжает расти после преодоления $67 за баррель Мировые цены на нефть продолжают рост в ходе торговой сессии 24 декабря после преодоления маркой Brent «психологической отметки» в $67 за баррель.

Политика В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата» О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

Общество Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО).

Происшествия В Тюмени локализовали пожар в спортзале на территории ФСИН Пожар на территории лечебно-исправительного учреждения ФСИН в Тюмени удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Избиение бойца ММА в Москве попало на видео Российский бывший боец смешанных боевых искусств (MMA) Дмитрий Кузнецов подрался с тремя хулиганами в московском районе Бибирево, сообщается в группе «Подслушано Пушкино/Мытищи» в социальной сети «Вконтакте».