Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПрокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Прокуратура Красноярского края сообщила, что в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Прокурора отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.
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Прокурора Норильска уволили за взяточничество

Росбалт01:55

И.о. прокурора Норильска задержан по подозрению в получении взятки

Интерфаксвчера в 12:50

Норильского прокурора, подозреваемого во взятке, отстранили от должности

Московский Комсомолец00:12

Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Коммерсантъвчера в 22:34

И.о. прокурора Норильска, подозреваемого в получении взятки, отстранили от обязанностей

ТАССвчера в 21:47

Глава прокуратуры Норильска отстранен по подозрению во взятке

Тайга.инфовчера в 23:38

В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник

РИА Новостивчера в 07:46
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Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Транспорт

В Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой части России

Утром в среду, 25 декабря, первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на конечный пункт маршрута — железнодорожный вокзал Севастополя.
RT на русском 03:30
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
Политика

Сербия завершила на своём участке укладку труб «Турецкого потока»

Сербия завершила на своём участке укладку труб газопровода «Турецкий поток».
RT на русском 03:12
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Здоровье

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
RuNews24.ru 23 декабря в 05:32
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Происшествия

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Ведомости вчера в 03:20
Происшествия

В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина

Уралинформбюро 01:35
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия

Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
VSE42.RU вчера в 11:36
Армия и оружие

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
ИА Новороссия вчера в 12:39
Общество

РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках

В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
РБК 00:42
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.
Профиль вчера в 07:07
Шоу-бизнес

Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 23 декабря в 07:34
Общество

Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение

Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
ТАСС 02:08
Происшествия

Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
РИА Новости 03:01
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM 03:43
Энергетика

Нефть продолжает расти после преодоления $67 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают рост в ходе торговой сессии 24 декабря после преодоления маркой Brent «психологической отметки» в $67 за баррель.
REGNUM вчера в 14:46
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
РБК вчера в 16:47
Общество

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО).
Коммерсантъ вчера в 17:23
Происшествия

В Тюмени локализовали пожар в спортзале на территории ФСИН

Пожар на территории лечебно-исправительного учреждения ФСИН в Тюмени удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:40
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Политика

В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Радио Sputnik вчера в 06:45
Происшествия

Избиение бойца ММА в Москве попало на видео

Российский бывший боец смешанных боевых искусств (MMA) Дмитрий Кузнецов подрался с тремя хулиганами в московском районе Бибирево, сообщается в группе «Подслушано Пушкино/Мытищи» в социальной сети «Вконтакте».
Московский Комсомолец вчера в 04:30
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском вчера в 00:55
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты 23 декабря в 17:39
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