Происшествия
КоммерсантъПрокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска
Прокуратура Красноярского края сообщила, что в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Прокурора отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.
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Политика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Транспорт
В Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой части России
Утром в среду, 25 декабря, первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на конечный пункт маршрута — железнодорожный вокзал Севастополя.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
Политика
Сербия завершила на своём участке укладку труб «Турецкого потока»
Сербия завершила на своём участке укладку труб газопровода «Турецкий поток».
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Происшествия
В мэрии Полевского пытались зарезать брата юмориста Незлобина
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия
Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Общество
РЖД разрешили пассажирам с верхних мест сидеть на нижних полках
В новых электронных билетах, дизайн которых представили РЖД, содержится разрешение для пассажиров, которые едут на верхних полках, сидеть на нижних в дневное время.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Общество
В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Общество
Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение
Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.
Происшествия
Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
Энергетика
Нефть продолжает расти после преодоления $67 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают рост в ходе торговой сессии 24 декабря после преодоления маркой Brent «психологической отметки» в $67 за баррель.
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
Общество
Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО).
Происшествия
В Тюмени локализовали пожар в спортзале на территории ФСИН
Пожар на территории лечебно-исправительного учреждения ФСИН в Тюмени удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Политика
В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
Избиение бойца ММА в Москве попало на видео
Российский бывший боец смешанных боевых искусств (MMA) Дмитрий Кузнецов подрался с тремя хулиганами в московском районе Бибирево, сообщается в группе «Подслушано Пушкино/Мытищи» в социальной сети «Вконтакте».
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».