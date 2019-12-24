Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПрокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Прокуратура Красноярского края сообщила, что в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Прокурора отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.
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Прокуратура подтвердила задержание и.о. прокурора Норильска

Говорит Москва00:27

Глава прокуратуры Норильска отстранен по подозрению во взятке

Тайга.инфовчера в 23:38

В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник

РИА Новостивчера в 07:46

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ТАССвчера в 21:47

И.о. прокурора Норильска задержан по подозрению в получении взятки

Интерфаксвчера в 12:50

Норильского прокурора, подозреваемого во взятке, отстранили от должности

Московский Комсомолец00:12
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Стрельба в саратовском кафе. Пострадавший поехал в больницу сам

Приехавшим медикам очевидцы рассказали, что в результате стрельбы пострадал некий мужчина, но он сам уехал на машине в больницу.
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Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.
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Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
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Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия вчера в 19:52
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