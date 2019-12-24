Происшествия
КоммерсантъПрокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска
Прокуратура Красноярского края сообщила, что в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Прокурора отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.
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Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Роман с Семеном Слепаковым прокомментировала Светлана Ходченкова
Журналист не смог удержаться и задал актрисе вопрос, который в последнее время волнует всех ее поклонников: он попросил ее прокомментировать слухи о ее романе с 40-летним шоуменом Семеном Слепаковым.
Происшествия
В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы
В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
Здоровье
Врач рассказала о главных ошибках при лечении насморка
Лукина отметила, что если самостоятельно справиться с ринитом в течение 4–5 дней не удалось, то нужно обязательно обратиться к врачу.
Армия и оружие
Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии
Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил это сделать.
Политика
Строительство «Северного потока-2» завершено на 93%
Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что на сегодняшний день завершено строительства 93,5% газопровода "Северный поток-2".
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
Политика
Президентские выборы стартовали в Хорватии
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Экономика
С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии
С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии — на 6,6%. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского отделения ПФР.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Экономика
Банк «Открытие» с 2020 года начнет прорабатывать план подготовки к IPO
Банк "Открытие" совместно с ЦБ РФ, который является основным акционером кредитной организации, в январе 2020 года начнет разрабатывать детальный план подготовки к первичному публичному предложению акций организации на бирже (IPO) в 2021 году.
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Наука
Авторские правки: кому принадлежат права на творчество ИИ
Рано или поздно человечество задумается, возможно ли возникновение у систем ИИ каких-либо прав, в том числе, на созданные ими объекты.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Политика
Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
Космос
Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле
Ученые уверены, что не нужно крепить кабель к Земле. Вместо этого его надо прикрепить к поверхности Луны и бросить конец в сторону Земли.
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Общество
Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»
Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Технологии
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири
Авто
У нового Ford Focus RS появится электрический полный привод
Премьера нового Ford Focus RS состоится в конце 2020 года.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.