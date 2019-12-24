Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПрокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Прокуратура Красноярского края сообщила, что в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Прокурора отстранили от исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба ведомства.
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Прокурора Норильска уволили за взяточничество

Росбалт01:55

Глава прокуратуры Норильска отстранен по подозрению во взятке

Тайга.инфовчера в 23:38

И.о. прокурора Норильска задержан по подозрению в получении взятки

Интерфаксвчера в 12:50

Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Коммерсантъвчера в 22:34

И.о. прокурора Норильска, подозреваемого в получении взятки, отстранили от обязанностей

ТАССвчера в 21:47

Норильского прокурора, подозреваемого во взятке, отстранили от должности

Московский Комсомолец00:12

В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник

РИА Новостивчера в 07:46
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Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
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В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

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Клопс 23 декабря в 23:47
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
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Журналист не смог удержаться и задал актрисе вопрос, который в последнее время волнует всех ее поклонников: он попросил ее прокомментировать слухи о ее романе с 40-летним шоуменом Семеном Слепаковым.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:14
Происшествия

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В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Здоровье

Врач рассказала о главных ошибках при лечении насморка

Лукина отметила, что если самостоятельно справиться с ринитом в течение 4–5 дней не удалось, то нужно обязательно обратиться к врачу.
НТВ вчера в 12:54
Армия и оружие

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Происшествия

Девушка выжила, упав под поезд на станции метро «Пушкинская» в Москве

РИА Новости 01:04
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Политика

Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил это сделать.
Mockva.ru вчера в 13:43
Политика

Строительство «Северного потока-2» завершено на 93%

Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер заявил, что на сегодняшний день завершено строительства 93,5% газопровода "Северный поток-2".
РЕН ТВ 23 декабря в 09:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи

Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
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Телеканал 360° 22 декабря в 01:48
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК вчера в 09:00
Экономика

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии — на 6,6%. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского отделения ПФР.
Кстати.News 23 декабря в 06:57
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Экономика

Банк «Открытие» с 2020 года начнет прорабатывать план подготовки к IPO

Банк "Открытие" совместно с ЦБ РФ, который является основным акционером кредитной организации, в январе 2020 года начнет разрабатывать детальный план подготовки к первичному публичному предложению акций организации на бирже (IPO) в 2021 году.
ТАСС 01:10
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Наука

Авторские правки: кому принадлежат права на творчество ИИ

Рано или поздно человечество задумается, возможно ли возникновение у систем ИИ каких-либо прав, в том числе, на созданные ими объекты.
РБК вчера в 01:01
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Происшествия

В екатеринбургском суде начался допрос барда Александра Новикова

ФедералПресс 01:36
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Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
RT на русском 01:58
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В детской поликлинике Корсакова обновили входную группу

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Космос

Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле

Ученые уверены, что не нужно крепить кабель к Земле. Вместо этого его надо прикрепить к поверхности Луны и бросить конец в сторону Земли.
РБК 02:24
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
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Общество

Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.
Pravda.Ru вчера в 05:27
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Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири

МонаВиста вчера в 00:21
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У нового Ford Focus RS появится электрический полный привод

Премьера нового Ford Focus RS состоится в конце 2020 года.
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Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
7Дней.ру вчера в 08:18
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