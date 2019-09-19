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Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу». По словам адвоката, суд рассмотрит заявление прокуратуры в пятницу, 20 сентября.

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