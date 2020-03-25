с чего всё началось

«ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо»,— сообщили в Генпрокуратуре. Там отметили, что при наличии оснований будут проводиться прокурорские проверки для выявления нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора.

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Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

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