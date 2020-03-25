Общество
КоммерсантъГенпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность роста цен на бензин
«ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо»,— сообщили в Генпрокуратуре. Там отметили, что при наличии оснований будут проводиться прокурорские проверки для выявления нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора.
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Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
Путин: социальные пособия будут продлены автоматически на полгода
Президент России Владимир Путин рассказал о продлении пособий и льгот на полгода; подтверждение не потребуется.
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
В Думу внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об уголовном наказании и лишении свободы за нарушение правил карантина внесен в Госдуму.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658 человек
Число случаев заболевания коронавирусом в России достигло 658 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Общество
В Москве 1,6 млн пенсионеров получили выплату в связи с карантином
Ранее столичные власти в качестве материальной поддержки решили направить пенсионерам, которые находятся на самоизоляции, по 4 тысячи рублей.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре под Пензой
К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Армия и оружие
Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
Политика
Россияне выбрали важнейшие поправки в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по поводу важности для граждан России поправок в Конституцию РФ.
Общество
В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон при разговоре с принцем Гарри едва сдержала слезы
Как известно, взаимоотношения Меган Маркл и Кейт Мидлтон не отличаются теплотой.
Общество
Нарушителей карантина в Москве будут отслеживать по их автомобилям
В столице за гражданами, которые вернулись из-за границы, организуют контроль, чтобы пресечь нарушение карантинного режима, в частности, их передвижения отслеживают по их автомобилям, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Экономика
Платежи по кредитам переносятся на первый рабочий день после выходной недели
Платежи по кредитам, которые приходятся на следующую неделю, объявленную в России выходной, должны быть осуществлены гражданами в первый рабочий день после нее.
Общество
Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Политика
На Украине ввели режим ЧС по всей стране сроком на 30 дней
Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней, до 24 апреля текущего года.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Игры
Avalanche делится на три студии и намекает на новый проект
Компания разделится на три студии, каждая из которых возьмёт на себя определённое направление.
Политика
Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»
Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".