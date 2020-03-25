Общество

ИзвестияИзвестияГенпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте надзорного органа в среду, 25 марта.
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с чего всё началось
В сообщении Генпрокуратуры говорится
, что в связи с сообщениями СМИ о подорожании топлива она сама ведет мониторинг ситуации, а при необходимости начнет прокурорские проверки, направленные на «выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора».
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Генпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность подорожания бензина

РИА Новости12:16

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

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Коммерсантъ10:51

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Прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин

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РБК11:05
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