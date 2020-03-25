Общество
ИзвестияГенпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте надзорного органа в среду, 25 марта.
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Политика
Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции
Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Происшествия
Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе
Как сообщило издание Страна.ua скончавшаяся сдала экспресс-тест на COVID-19 которой показал положительный результат.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Общество
В России из-за коронавируса закроют кинотеатры и ночные клубы
На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Российской Федерации было принято решение о закрытии кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.
Путешествия
В АТОР назвали условия возврата средств за путевки
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как российским туристам не остаться без отпуска и денег из-за закрытия авиасообщения с другими странами из-за коронавируса.
Армия и оружие
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России ускорят испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды
Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Общество
Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден
Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
Хоккей
Российский хоккеист попался на кокаине
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова за употребление кокаина.
Авто
Новый гиперкар Lamborghini показан на видео
Компания Lamborghini организовала очередную «утечку» с целью показать тесты нового трекового гиперкара, разработанного совместно с Squadra Corse и дизайн-центром Centro Stile.
Музыка
Metallica запустила серию бесплатных концертов на YouTube
Американская метал-группа Metallica объявила о запуске еженедельных бесплатных концертов в Сети, передает NME.
Кино
Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса
Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
Политика
Генпрокуратура ДНР объявила в розыск Петра Порошенко
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230 УК ДНР (организация террористической деятельности) в отношении Порошенко П.А. Подследственный объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Армия и оружие
Шойгу провел в Сирии переговоры с Асадом
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию, где провел переговоры с президентом арабской республики Башаром Асадом.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Политика
Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»
Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Космос
Три черных дыры поставили крест на предсказании будущего Вселенной
Т-симметрия позволяет ученым предсказывать, что будет со Вселенной в будущем.
Общество
Официальный сайт GTA VI обновился — он больше не отсылает на GTA V
23 марта официальный сайт GTA VI обновился. Ранее ссылка на него перенаправляла на страницу GTA V на портале Rockstar Games.