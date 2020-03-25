с чего всё началось

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте надзорного органа в среду, 25 марта.

Политика Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество Умерли два пожилых москвича с коронавирусом Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Общество В России из-за коронавируса закроют кинотеатры и ночные клубы На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Российской Федерации было принято решение о закрытии кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.

Путешествия В АТОР назвали условия возврата средств за путевки Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как российским туристам не остаться без отпуска и денег из-за закрытия авиасообщения с другими странами из-за коронавируса.

Политика Путин предложил обложить налогом выводимые за рубеж дивиденды Глава государства Владимир Путин заявил, что налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных.

Хоккей Российский хоккеист попался на кокаине Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова за употребление кокаина.

Авто Новый гиперкар Lamborghini показан на видео Компания Lamborghini организовала очередную «утечку» с целью показать тесты нового трекового гиперкара, разработанного совместно с Squadra Corse и дизайн-центром Centro Stile.

Кино Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Политика Генпрокуратура ДНР объявила в розыск Петра Порошенко Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230 УК ДНР (организация террористической деятельности) в отношении Порошенко П.А. Подследственный объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Армия и оружие Шойгу провел в Сирии переговоры с Асадом Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию, где провел переговоры с президентом арабской республики Башаром Асадом.