Армия и оружие

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПрокурор по делу MH17 прокомментировал версию с украинским «Буком»

Совместная следственная группа, расследовавшая крушение малазийского «Боинга», не нашла подтверждений версии сбития лайнера украинским «Буком», заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер 9 июня во время судебного заседания.
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