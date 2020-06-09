Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПрокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing рейса MH17 был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом "Бук", однако не нашла никакой подтверждающей информации на этот счет, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания во вторник.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Прокуратура повторила версию о сбившем МН-17 «Буке» под Первомайском

Газета.Ru16:57

Сторона обвинения в суде по делу о сбитом в Донбассе Боинге, заявила, что самолет не могла сбить Украина

Эхо Москвы14:01

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Коммерсантъ14:30

Прокурор по делу MH17 рассказал о версии с украинским «Буком»

РИА Новости15:04

Обвинение отвергло версию о причастности украинских военных к катастрофе MH17

Forbes14:42

На суде в Нидерландах отвергли версию о том, что MH17 сбила Украина

Росбалт13:43

Отсутствие доказательств ничего не значит: Невидимый «Бук» не смутил голландского прокурора

Царьград09:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Происшествия

В Кремле прокомментировали смертельное ДТП с участием Ефремова

DixiNews 07:06
3,9K
Здоровье

«Уникальная ягода»: диетолог рассказала о пользе черешни

Черешня является идеальным продуктом для восполнения запасов витаминов и полезных веществ после зимне-весеннего сезона, заявила в интервью "МИР 24" диетолог Анна Гончарова.
РИА Новости 04:00
Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
97
Армия и оружие

«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 06:31
2
Общество

Похороны Джорджа Флойда проходят в США

Похороны Джорджа Флойда — темнокожего американца убитого при задержании полицейскими проходят в Хьюстоне 9 июня, сообщает телеканал Звезда на своем сайте.
ИА Красная Весна 16:45
1
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
25
Наука

Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Взятые вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные стереотипы мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции.
Evo-rus.com 03:05
65
Общество

В Москве умерли еще 56 больных с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 56 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб.
Ведомости 16:29
644
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

ТАСС 15:00
377
Политика

Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника

НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны.
ТАСС вчера в 10:01
29
Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
408
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
129
Экономика

МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.
РИА Новости 17:23
1
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
122
Общество

В Кремле прокомментировали отмену ограничений в Москве

В Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве.
Известия 06:44
204
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал обновленный Lada Largus

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на универсал Lada Largus.
110km.ru 17:01
6
Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
30
Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
141
Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
17
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
426
Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Игры

Авторы Persona завели страницу в Steam и пообещали «потрясающие новости» для игроков на ПК

CyberSport.ru вчера в 22:43
2
Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
24
Общество

«Госуслуги» запустили сервис для выплат на детей-сирот и инвалидов

Граждане, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.
Lenta.ru вчера в 17:15
13
Политика

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
5
Авто

Назвали четыре роковых ошибки при покупке подержанного авто

Эксперты решили рассказать о четырёх основных ошибках, которые могут стать причиной приобретения проблемного транспортного средства в рамках вторичного авторынка.
Car.ru 09:10
8
Авто

Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

Tvoe-avto.com 10:09
7
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
Lenta.ru вчера в 17:56
45
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свой загородный дом

Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
10
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное