Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.

Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

Политика Джонсон не хочет проводить внеочередные парламентские выборы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне усилившихся в понедельник слухов о возможном проведении внеочередных парламентских выборов заявил, что выступает против этой идеи.

Финансы Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.

Происшествия В Кабуле прогремел мощный взрыв По словам представителя министерства внутренних дел, взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний.

Финансы Биржи Европы в плюсе, британский FTSE 100 растет на 1% на слабом фунте Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются — трейдеры оценивают внутреннюю статистику региона и мировые торговые перспективы, при этом британский индекс FTSE 100 демонстрирует заметный рост на фоне удешевления фунта стерлингов к доллару, свидетельствуют данные торгов.

Здоровье Цуканов показал Путину больницы:«Придешь лечить одно, уйдешь с другим» Несмотря на заготовленные вопросы чиновник проявил себя как любопытный спикер и искренне делился, в каком шоке от уральских больниц, фото которых показывает президенту.

Кино Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России «Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.

Футбол Защитник Брызгалов стал игроком «Факела» Воронежский «Факел» объявил о переходе в команду защитника «Урала» Сергея Брызгалова. Условия трансфера 26-летнего футболиста не уточняются.

Футбол Сломавший нос таксисту Бендтнер перешел в «Копенгаген» Напомним, в конце прошлого года был приговорен к 50 суткам домашнего ареста за нападение на водителя такси, которому футболист сломал нос.

Экономика В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Экономика Промопроизводство замедлило рост За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.

Гаджеты Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна Владельцы устройств Apple смогут контролировать свой сон в приложении «Здоровье» на iPhone, которое будет получать показатели с датчиков электронных часов.

Шоу-бизнес Катя Лель кардинально изменила свой имидж Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.

Музыка Лоза назвал шутки про «3 сентября» Шуфутинского безвкусицей Шуфутинский отметил, что песню про 3 сентября поёт на каждом своём концерте уже более 25 лет и не планирует менять её на новый популярный хит, который обязательно нужен исполнителям, если старая песня плохая.

Политика Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.

Политика Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.

Политика Первый президент Крыма вышел из комы Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.

Хоккей Кудашов рассказал о травме Бенгтссона и оценил победу СКА Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением об игре своей команды в матче с магнитогорским «Металлургом» в первом туре регулярного чемпионата КХЛ.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Поклонская прокомментировала развод Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.

Политика Соглашение с Польшей по 5G призвано противостоять Китаю, заявили в США Декларация о безопасности создания сетей 5G, которая была накануне подписана в Варшаве премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майклом Пенсом, призвана противодействовать Китаю и якобы его попыткам использования китайских компаний для сбора разведданных, говорится в сообщении Белого дома.