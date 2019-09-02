Происшествия

REGNUMREGNUMПрокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.
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Пресненский суд Москвы сегодня вынесет приговор Владиславу Синице

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Прокурор запросила 6 лет по делу о призыве к насилию над детьми силовиков

РБК12:52

Прокуратура запросила шесть лет колонии блогеру за угрозы детям силовиков

РИА Новости13:03

Прокурор просит шесть лет блогеру по делу об угрозах в интернете детям сотрудников МВД

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Обвинение запросило шесть лет колонии Владиславу Синице за твит о детях силовиков

Медиазона12:14

Приговор блогеру Синице огласят 3 сентября

Московский Комсомолец14:01

Прокурор запросил 6 лет для обвиняемого в угрозах детям силовиков блогера Синицы

Газета.Ru12:42
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Джонсон не хочет проводить внеочередные парламентские выборы

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ТАСС вчера в 14:50
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В Кабуле прогремел мощный взрыв

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Футбол

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Напомним, в конце прошлого года был приговорен к 50 суткам домашнего ареста за нападение на водителя такси, которому футболист сломал нос.
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В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Икарди официально стал игроком «ПСЖ»

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Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
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Первый президент Крыма вышел из комы

Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
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Кудашов рассказал о травме Бенгтссона и оценил победу СКА

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением об игре своей команды в матче с магнитогорским «Металлургом» в первом туре регулярного чемпионата КХЛ.
Нева Спорт 15:37
Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
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Прооперировали Александра Розенбаума

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Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
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Поклонская прокомментировала развод

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

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Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
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Соглашение с Польшей по 5G призвано противостоять Китаю, заявили в США

Декларация о безопасности создания сетей 5G, которая была накануне подписана в Варшаве премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и вице-президентом США Майклом Пенсом, призвана противодействовать Китаю и якобы его попыткам использования китайских компаний для сбора разведданных, говорится в сообщении Белого дома.
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Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час.
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