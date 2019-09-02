Происшествия

REGNUMREGNUMПрокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.
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Пресненский суд Москвы сегодня вынесет приговор Владиславу Синице

Эхо Москвы18:08

Прокурор запросила 6 лет по делу о призыве к насилию над детьми силовиков

РБК12:52

Прокурор просит шесть лет блогеру по делу об угрозах в интернете детям сотрудников МВД

ТАСС12:16

Прокурор запросил 6 лет для обвиняемого в угрозах детям силовиков блогера Синицы

Газета.Ru12:42

Обвинение запросило шесть лет колонии Владиславу Синице за твит о детях силовиков

Медиазона12:14

Приговор блогеру Синице огласят 3 сентября

Московский Комсомолец14:01

Прокуратура запросила шесть лет колонии блогеру за угрозы детям силовиков

РИА Новости13:03
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
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Как стало известно «Чемпионату», трансфер российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА сорвался.
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