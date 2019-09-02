Происшествия

Москва 24Москва 24Прокурор попросил шесть лет блогеру по делу об угрозах детям силовиков

Мужчина обвиняется в экстремизме из-за записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. "Представитель гособвинения попросил суд признать В. Синицу виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима", – передает Агентство "Москва".
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