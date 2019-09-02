Мужчина обвиняется в экстремизме из-за записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. "Представитель гособвинения попросил суд признать В. Синицу виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима", – передает Агентство "Москва".

Прокурор попросил шесть лет блогеру по делу об угрозах детям силовиков

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Интернет Facebook откажется от счетчика лайков Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.

Общество Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.

Политика Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.

Происшествия В Иране казнили гомосексуалиста, похитившего двух подростков 31-летнего мужчину казнили в городе Казерун, его обвинили в связи с мужчинами, а также в похищении двух 15-летних подростков.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Футбол Футболист Ташаев перешел из «Спартака» в «Рубин» Российский полузащитник Александр Ташаев перешел из московского "Спартака" в казанский "Рубин" на правах аренды.

Общество Ураган «Дориан» снизился до 4 категории Синоптики считают, что "Дориан" пойдет на запад. Стоит отметить, что на данный момент ураган находится в 177 км от Флориды.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Политика Президент Польши выступил против приглашения России в G8 Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Авто В Госдуме предложили отменить транспортный налог Депутаты Госдумы в скором времени в очередной раз обсудят возможную отмену транспортного налога.

Футбол Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи» Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом.

Спорт Двух китайских легкоатлеток заподозрили в том, что они мужчины Двух китайских легкоатлеток, ставших призёрами женской эстафеты 4х400 м на национальных соревнованиях, из-за внешности заподозрили в том, что они — мужчины.

Кино Скончался советский режиссер Борис Рычков Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Происшествия Загоревшееся у берегов Калифорнии судно затонуло Загоревшееся у берегов Калифорнии судно Conception сгорело до уровня воды и затонуло.

Экономика Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный» Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.

Политика Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал в твиттере на недовольство правительства сроками строительства космодрома Восточный.

Культура Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.