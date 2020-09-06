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Известия
Известия

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.В источнике
С чего всё началось
Областная Рязанская Газета

В Кораблинском районе Рязанской области учитель средней школы мастурбировал на уроке. 18+

Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.
Областная Рязанская Газета5 сентября в 12:03
Подробнее о событии
Областная Рязанская Газета

Следственный комитет: учитель Ключанской средней школы Рязанской области пока не арестован. Проводится проверка

Областная Рязанская Газетавчера в 09:09
РИА Новости

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

РИА Новостивчера в 13:54
7 новостей

Мастурбировавший во время урока учитель объяснил свой поступок

7 новостейвчера в 12:57
РБК

СК начал проверку из-за мастурбировавшего в классе учителя

РБКвчера в 14:16
Московский Комсомолец

Мастурбировавший на уроке учитель объяснился

Московский Комсомолецвчера в 09:51
YA62.ru

Рязанский учитель-онанист объяснил свой поступок

YA62.ruвчера в 09:15
RZN.info

Рязанского учителя, мастурбировавшего перед школьницей, арестовали — источник

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Честный рейтинг букмекероввчера в 09:50

Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

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Известия17:22
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Экономика сегодня5 сентября в 13:29
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