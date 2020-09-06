Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе
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Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.В источнике
С чего всё началось
В Кораблинском районе Рязанской области учитель средней школы мастурбировал на уроке. 18+
Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.
Областная Рязанская Газета5 сентября в 12:03
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Следственный комитет: учитель Ключанской средней школы Рязанской области пока не арестован. Проводится проверка
Областная Рязанская Газетавчера в 09:09