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Известия
Известия

Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.В источнике
С чего всё началось
Областная Рязанская Газета

В Кораблинском районе Рязанской области учитель средней школы мастурбировал на уроке. 18+

Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.
Областная Рязанская Газета5 сентября в 12:03
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РБК

СК начал проверку из-за мастурбировавшего в классе учителя

РБКвчера в 14:16
Московский Комсомолец

Мастурбировавший на уроке учитель объяснился

Московский Комсомолецвчера в 09:51
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Мастурбировавший во время урока учитель объяснил свой поступок

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Следственный комитет: учитель Ключанской средней школы Рязанской области пока не арестован. Проводится проверка

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Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

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Рязанский учитель-онанист объяснил свой поступок

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Рязанского учителя, мастурбировавшего перед школьницей, арестовали — источник

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