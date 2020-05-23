Общество

ТАССТАССПрокуратура проверит данные о нехватке оборудования во временном госпитале в «Крокусе»

Прокуратура Московской области проверит информацию о нехватке медицинского оборудования во временном госпитале "Крокус Экспо", открытом для лечения пациентов с коронавирусом, а также о невыплате зарплаты медикам. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
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с чего всё началось
О том, что во временном госпитале не хватает используемых для лечения с COVID-19 препаратов — антиагрегантов и антикоагулянтов, средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких, рассказали
 телеканалу «Настоящее время» медики, пожелавшие остаться неназванными.
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