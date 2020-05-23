с чего всё началось

Прокуратура Московской области проверит информацию о нехватке медицинского оборудования во временном госпитале "Крокус Экспо", открытом для лечения пациентов с коронавирусом, а также о невыплате зарплаты медикам. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Прокуратура проверит данные о нехватке оборудования во временном госпитале в «Крокусе»

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