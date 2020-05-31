Происшествия
РБКПрокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье
В прокуратуре пообещали дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей. Ситуацию с семьей также взяла под контроль уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.
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Прокуратура проводит проверку в связи с изъятием детей, когда на многодетную мать надевали наручники
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