В прокуратуре пообещали дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей. Ситуацию с семьей также взяла под контроль уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова.

Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье

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