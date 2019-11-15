Политика

КоммерсантъКоммерсантъПрокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм

Московская прокуратура отправила на психолого-лингвистическую экспертизу интервью бывшего кандидата в президенты РФ, журналиста и телеведущей Ксении Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время», в котором она заявила, что территория Крыма должна быть возвращена Украине.
Читать в источнике
Комментировать174
с чего всё началось
"В рамках проведенной проверки материалы интервью Собчак К.А. в эфире украинской радиостанции "Новое время" <...> направлены в ГБУ города Москвы "Московский исследовательский центр" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее второго квартала 2020 года", - говорится в ответе прокуратуры заявителю, который опубликован
 на сайте Партии ветеранов.
Интерфакс09:50

Подробнее о событии

Партия ветеранов заявила о проверке слов Собчак на экстремизм из-за Крыма

РБК14:43

Интервью Собчак отправили на экспертизу по выявлению экстремизма

Интерфакс09:50

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия12:15

Высказывания Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Газета.Ru13:10

Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм

Коммерсантъ11:39

Интервью Собчак проверят на экстремизм

Дождь15:20

Собчак в Киеве сказала лишнего, теперь её проверят на экстремизм

Евразия Daily06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Игры

Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера

Ридус 12 ноября в 17:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Экспресс газета 05:28
Армия и оружие

Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства

Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
Газета.Ru 15:09
Энергетика

Старт земельной реформы, экономика замедлилась, цены на газ растут. Главное в экономике Украины с 9 по 15 ноября

Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю Цена на газ для населения пошла вверх В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн (12951 руб.) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.
Украина.ру 08:59
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия вчера в 06:17
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи

О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Вести.Ru вчера в 14:59
Происшествия

Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки раскрыл мотив преступления

Отчима девочки задержали по подозрению в убийстве падчерицы.
Взгляд.ру 06:46
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Происшествия

Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее

В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Общество

Ректора СПбГУ Николая Кропачева избрали в РАН

Ректор СПбГУ Николай Кропачев стал членом-корреспондентом Российской академии наук.
Город+ 06:12
Политика

МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Московский Комсомолец вчера в 05:35
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

REGNUM 09:54
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Армия и оружие

Командующий войсками Ирана: пришло время изгнать врага из региона

14 ноября командующий сухопутными войсками ВС Ирана бригадный генерал Абдолрахим Мусави заявил, что настало время изгнать враждебные иностранные державы из региона, так как их присутствие сеет всеобщий хаос и раздор.
REGNUM 08:24
Авто

УАЗ намерен внедрить в 2020 году на автомобили новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) (входит в российский концерн "Соллерс") в следующем году планирует начать установку на автомобили нового двигателя мощностью 180 лошадиных сил.
ТАСС 13:22
Общество

Скворцова призвала вернуть элементы отраслевой системы оплаты труда

Пороки нынешней системы оплаты труда в здравоохранении были заложены реформами 2004−2005 годов.
REGNUM 02:28
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Здоровье

Названы первые признаки развития атеросклероза

Специалисты считают, что признаком атеросклероза можно считать развитие ишемической болезни сердца и стенокардии, сообщает live24.ru.
Волга-Медиа 03:20
Общество

Вышел в сеть релизный трейлер игры Terminator: Resistance

15 ноября выйдет новый шутер Terminator: Resistance. Действия происходят от первого лица, игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One.
Goroday.ru вчера в 16:27
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 07:05
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 13:44
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Lenta.ru 12:07
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM 13:21
Футбол

Роналду в шутку отобрал телефон у фаната, который снимал его из машины (видео)

Неожиданно для всех Роналду подбежал к машине и с криком: «Прекратите запись!» отобрал смартфон у фаната.
Матч ТВ 01:42
Общество

Американский суд оставил россиянина Буркова под арестом

Известия 14:34
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, киноактриса. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года. Член политсовета партии «Партия перемен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное