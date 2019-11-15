с чего всё началось

Московская прокуратура отправила на психолого-лингвистическую экспертизу интервью бывшего кандидата в президенты РФ, журналиста и телеведущей Ксении Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время», в котором она заявила, что территория Крыма должна быть возвращена Украине.

Армия и оружие Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.

Энергетика Старт земельной реформы, экономика замедлилась, цены на газ растут. Главное в экономике Украины с 9 по 15 ноября Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю Цена на газ для населения пошла вверх В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн (12951 руб.) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.

Космос NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.

Армия и оружие Командующий войсками Ирана: пришло время изгнать врага из региона 14 ноября командующий сухопутными войсками ВС Ирана бригадный генерал Абдолрахим Мусави заявил, что настало время изгнать враждебные иностранные державы из региона, так как их присутствие сеет всеобщий хаос и раздор.

Здоровье Названы первые признаки развития атеросклероза Специалисты считают, что признаком атеросклероза можно считать развитие ишемической болезни сердца и стенокардии, сообщает live24.ru.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.