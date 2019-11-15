Политика
КоммерсантъПрокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Московская прокуратура отправила на психолого-лингвистическую экспертизу интервью бывшего кандидата в президенты РФ, журналиста и телеведущей Ксении Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время», в котором она заявила, что территория Крыма должна быть возвращена Украине.
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с чего всё началось
"В рамках проведенной проверки материалы интервью Собчак К.А. в эфире украинской радиостанции "Новое время" <...> направлены в ГБУ города Москвы "Московский исследовательский центр" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее второго квартала 2020 года", - говорится в ответе прокуратуры заявителю, который опубликован на сайте Партии ветеранов.Интерфакс09:50
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