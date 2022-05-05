Будьте в Плюсе

Прокуратура проверит отказ поставщиков от снижения цен на продукты

С запросом данных о поставщиках, отказывающихся снижать отпускные цены на товары и в том числе — на продовольственные, обратилась к председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караваеву Генеральная прокуратура РФ.
REGNUM
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караев рассказал, что есть случаи, «когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты».
Lenta.ru
По словам представителя не входящей в АКОРТ сети «ВкусВилл» Дарьи Плотниковой, компания самостоятельно решает вопросы ценообразования на товары с партнерами.
Forbes
Представитель компании «Рузское молоко» Анна Бойко сообщила, что письмо с просьбой о снижении цен в компании получали от одной розничной сети в конце апреля, хотя цены из-за скачка валют не увеличивали.
Forbes

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Forbes: прокуратура запросила у АКОРТ информацию об отказавшихся снизить цены поставщиках
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