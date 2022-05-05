С запросом данных о поставщиках, отказывающихся снижать отпускные цены на товары и в том числе — на продовольственные, обратилась к председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караваеву Генеральная прокуратура РФ.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караев рассказал, что есть случаи, «когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты».
Представитель компании «Рузское молоко» Анна Бойко сообщила, что письмо с просьбой о снижении цен в компании получали от одной розничной сети в конце апреля, хотя цены из-за скачка валют не увеличивали.
Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Расширение Великобританией санкционного списка поставило под удар российские процессоры «Байкал», так как они рискуют остаться без производственной лицензии на архитектуру процессоров британской компании ARM, пишет «Коммерсантъ».