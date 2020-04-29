Общество
Газета.RuПрокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей
Одноразовые нестерильные медицинские маски были закуплены по 425 рублей за штуку. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
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Прокурор Филипенко поручил проверить закупку аптечных масок по 425 рублей за штуку
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Володин попросил прокуратуру проверить цену закупаемых в Саратове масок
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