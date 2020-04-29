Общество

Газета.RuГазета.RuПрокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Одноразовые нестерильные медицинские маски были закуплены по 425 рублей за штуку. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
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с чего всё началось
На странице в Instagram сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратове сообщили
, что обращение в прокуратуру направил спикер нижней палаты парламента.
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