с чего всё началось

Одноразовые нестерильные медицинские маски были закуплены по 425 рублей за штуку. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спорт Медведев дважды обыграл Дзюбу в FIFA 20 Российский теннисист Даниил Медведев обыграл нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в FIFA 20, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. 525

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 989

Политика Армия Хафтара приостановила боевые действия Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 95

Здоровье Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ. 17

Общество В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.

Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 253

Общество В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже. 1

Происшествия В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом Результаты подтверждены в установленном порядке. Новые случаи выявлены по одному в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе.

Шоу-бизнес Решетова показала, как проводит день с сыном-младенцем Тимати Модель Анастасия Решетова заявила, что скучать на самоизоляции ей не приходится, так как рядом постоянно присутствует сын от музыканта Тимати — Ратмир, которому недавно исполнилось шесть месяцев.

Происшествия СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 31

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч Число заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек, достигнув отметки в 106 498 человек во всех 85 регионах страны.

Здоровье В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 289

Общество В Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора Бывший советник вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько задержан в Екатеринбурге по делу о взятке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 21

Спорт Брызгалов считает, что Россия вернулась в 1917 год Хоккеист считает, что Россия фактически вернулась в 1917 года, когда все решения зависят от одного человека и все ждут его мнения по любому вопросу.

Энергетика Цены на нефть растут на фоне выхода данных о запасах в США Цены на нефть начали рост на фоне публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Общество Пивоварам могут временно разрешить выпуск антисептиков Москва, 29 апреля 2020, 21:05 — REGNUM Минфин РФ предлагает временно разрешить пивоваренным компаниям производить антисептические средства для рук. 6