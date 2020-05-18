Общество
КоммерсантъПрокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
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с чего всё началось
Если гражданин передает третьим лицам или выкладывает в интернет скриншоты постановления с УИН штрафа, это не означает нарушения законодательства о персональных данных контролирующим органом, настаивают в ДИТ.Коммерсантъвчера в 18:28
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Космос
Рогозин оценил идею Маска о термоядерных взрывах на Марсе
Ранее Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты.
RT на русском 06:15
Общество
Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Общество
Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам
Своевременная выплата денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
RT на русском 08:38
Футбол
У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Вторым игроком Российской премьер-лиги после Джефферсона Фарфана из московского "Локомотива", у которого обнаружен коронавирус, стал защитник казанского "Рубина" Константин Плиев.
Газета.Ru 09:39
Общество
В Екатеринбурге торговые центры и общепит готовятся к открытию
В Екатеринбурге торговые центры и общепит готовятся к открытию. С 19 мая в регионе собираются ослабить меры изоляции.
ФедералПресс 05:05
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Футбол
Мюллер пнул тренера «Баварии» после замены
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
ProstoProSport вчера в 16:15
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн вчера в 22:51
Общество
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:41
Наука
Во Франции раскопали 2500-летнюю гробницу «княжны»
В гробнице были найдены останки женщины, которая, вероятно, принадлежала к высшему сословию.
Российская газета 15 мая в 11:23
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Наука
Ученые выяснили точность диагнозов, поставленных через Google
При появлении симптомов какого-либо заболевания многие люди спешно начинают искать их описание в Google, пытаясь самостоятельно выяснить, с каким недугом они столкнулись в этот раз.
Актуальные Новости 06:29
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Общество
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
Здоровье
За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент.
Kursk.com 04:51
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Игры
Создатели Minecraft переименовали компанию в честь 11-летия
Экономика сегодня 06:51
Общество
В госпитале в «Ленэкспо» в Петербурге развернули еще 474 койки
Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 08:42
Армия и оружие
Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»
"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета 01:36
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Общество
Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 18–25 метров в секунду.
Москва 24 09:35
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34