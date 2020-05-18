Если гражданин передает третьим лицам или выкладывает в интернет скриншоты постановления с УИН штрафа, это не означает нарушения законодательства о персональных данных контролирующим органом, настаивают в ДИТ.

с чего всё началось

Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.

Общество Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд». 433

Общество Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам Своевременная выплата денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. 1

Футбол У защитника «Рубина» Плиева выявлен коронавирус Вторым игроком Российской премьер-лиги после Джефферсона Фарфана из московского "Локомотива", у которого обнаружен коронавирус, стал защитник казанского "Рубина" Константин Плиев. 7

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 168

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 17

Футбол Мюллер пнул тренера «Баварии» после замены Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 397

Кино После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков» Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке. 11

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 217

Наука Ученые выяснили точность диагнозов, поставленных через Google При появлении симптомов какого-либо заболевания многие люди спешно начинают искать их описание в Google, пытаясь самостоятельно выяснить, с каким недугом они столкнулись в этот раз.

Общество Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 1

Здоровье За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент. 694

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Общество В госпитале в «Ленэкспо» в Петербурге развернули еще 474 койки Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 7

Происшествия В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.