Происшествия

ИзвестияИзвестияПрокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП

«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», ― цитирует сообщение «РИА Новости».
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Прокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП

Известия11:47

Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Комсомольская правда11:38

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru11:42

Прокуратура подтвердила наркотическое опьянение Ефремова во время ДТП

РЕН ТВ11:40

Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Lenta.ru11:39

Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

РИА Новости11:38

Прокуратура подтвердила наличие следов наркотиков в крови Ефремова

RT на русском11:44
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Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
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Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
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Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 14:34
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков

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Обнаружили предшественника Великой китайской стены

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
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Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
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Армия и оружие

Основной боевой аргумент Индии: на границу с КНР идут эшелоны Т-90

Индийская армия на фоне обострения ситуации на спорных территориях у озера Пангонг Цо наращивает парк основных боевых танков, находящихся на границе с Китаем в районе Гималаев.
Военное обозрение 19:50
Шоу-бизнес

Разин рассказал историю о пьяном Ефремове после скандального ДТП

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Российский модуль МКС проверяют в поисках источника токсичного бензола

РИА Новости 19:05
Происшествия

Барсукова этапировали в Петербург по делу Старовойтовой

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:19 — REGNUM В рамках расследования убийства политика Галины Старовойтовой в Петербург этапирован бывший лидер тамбовской преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин).
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«ВКонтакте» инвестирует в «Клипы» 1 млрд рублей

Sostav.ru 04:45
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Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
Страна Советов on-line вчера в 09:30
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Экономика

Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Экономика

Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Общество

В районе американского посольства в Багдаде упала ракета

В «зелёной зоне» иракской столицы Багдада недалеко от американского посольства упала ракета. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
RT на русском 18:12
Технологии

Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей

Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
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Модель из Украины с 13-м размером груди дебютирует в ММА

Модель из Украины с 13-м размером груди Мила Кузнецова дебютирует в ММА.
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Происшествия

В Краснодаре во дворе жилого комплекса произошла перестрелка

В описании видео сказано, что возле детской площадки жилого комплекса «Каскад» по улице Благоева произошла стрельба.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала фото в «бесстыжем» купальнике

Комментаторы прислали Брежневой множество комплиментов относительно её фигуры: "Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной".
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Анна Седокова представила новый клип с участием Яниса Тиммы

Российская певица Анна Седокова представила новый видеоклип с участием форварда «Химок» Яниса Тиммы.
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На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
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Космос

В ДВФУ презентовали проекты в области освоения космоса

Призовые места заняли проекты, связанные с освоением космоса, виртуальной и дополненной реальностью.
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Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

Газета.Ru 06:29
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Политика

Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ 00:54
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Происшествия

По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго экс-полицейского

Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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