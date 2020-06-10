Происшествия
ИзвестияПрокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП
«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», ― цитирует сообщение «РИА Новости».
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Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
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