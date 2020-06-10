Происшествия

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«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», ― цитирует сообщение «РИА Новости».
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После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, полиция завела еще одногои дело

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Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

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В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

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Общество

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В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков

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ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

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