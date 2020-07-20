Происшествия
ИнтерфаксПрокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.
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Политика
Помпео заявил о внесении Кадырова в черный список
США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в черный список.
Известия 10:47
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
Москва, 20 июля 2020, 14:03 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций и аэропорт «Шереметьево» запустят проект по проведению экспресс-тестов на коронавирус для прибывающих и улетающих пассажиров.
REGNUM 07:03
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
В августе Россию ждут не лучшие времена, уверен он.
Evo-rus.com 07:57
Общество
Навальный объявил о смене юрлица Фонда борьбы с коррупцией
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о формальном закрытии основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из-за штрафа в размере 88 млн руб. по иску комбината «Московский школьник».
Коммерсантъ 08:37
Политика
ПАСЕ отказалась от наблюдения за выборами в Белоруссии
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась наблюдать за предстоящими 9 августа президентскими выборами в Белоруссии, несмотря на приглашение Минска.
Известия 10:37
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Общество
Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти
RT на русском 11:48
Шоу-бизнес
Эмбер Херд дала Илону Маску ключ от пентхауса Джонни Деппа
Пару видели в доме, где находится пентхаус Деппа. Херд и Маск вместе поднимались на лифте в квартиру, пока Джонни был в отъезде.
Popcornnews.ru 05:50
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Футбол
«Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом»
Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Вести.Ru 11:01
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
В Минске опровергли сообщения о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о якобы госпитализации белорусского лидера Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 13:07
Единоборства
Боец UFC Стерлинг считает, что Пётр Ян является бумажным чемпионом
Напомним, Ян одержал 15 побед и одно поражение в ММА, Алджамейн – 19 побед и три поражения.
Evo-rus.com 06:28
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru 18 июля в 23:53
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Политика
Британия опубликует доклад по «российскому вмешательству» 21 июля
Доклад о якобы вмешательстве России во внутреннюю политику Великобритании опубликуют 21 июля.
Московский Комсомолец 10:17
Происшествия
В Польше арестовали российского криминального авторитета «Циркача»
Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке "Циркач" арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила РИА Новости официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.
РИА Новости 11:37
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Рестайлинговая LADA Vesta, чья премьера планировалась на 2020-й, а затем и на 2021-й год, стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке.
Автоновости дня 08:35
Общество
Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
Общество
Иммунолог оценил необходимость ношения масок на свежем воздухе
Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов рассказал «Звезде» о целесообразности ношения медицинских масок на открытом воздухе.
ТК Звезда 11:51
Футбол
«Леганес» уволил тренера Агирре после вылета из Примеры
61-летний мексиканский специалист возглавил «Леганес» в ноябре 2019 года, однако не сумел спасти «огурцом» от вылета из Примеры в Сегудну.
Metaratings 12:21
Экономика
«Система» объединила все свои фармактивы в «Алиум Групп»
ПАО АФК "Система" объединило все свои фармацевтические активы под управление новой компании - "Алиум Групп", говорится в сообщении корпорации.
Интерфакс 11:39
Армия и оружие
Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии
Комсомольская правда 18 июля в 12:10
Политика
Берлин оказался в изоляции из-за санкций США против СП-2
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что американские санкции против СП-2 нарушают суверенитет Европы и игнорируют право европейских стран самостоятельно выбирать поставщиков энергоресурсов.
Ruposters.ru 10:52