Общество
РБКПрокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева
Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
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с чего всё началось
Прокуратура во время прений в Петрозаводском городском суде запросила 15 лет колонии строгого режима для главы карельского отделения общества «Мемориал» и историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью. Об этом сообщает корреспондентка «Медиазоны».Медиазона10:51
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В Петрозаводском городском суде продолжились слушания по делу Юрия Дмитриева
ГТРК Карелиявчера в 09:23
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ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
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В Тульской области возобновят работу ТРЦ
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Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали
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Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
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Общество
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Общество
После выплат на детей в России резко выросли продажи смартфонов
Продажи смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей сразу после выплат показали рост почти на 50%.
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Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обсудят с региональными избиркомами возможность голосования в течение двух-трёх дней на выборах в сентябре 2020 года.
Наша версия 09:26
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Общество
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 04:15
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Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
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На Украине пустят с молотка реактивные самолеты
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Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
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Известия 07:09
Происшествия
Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии
По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.
Известия 10:56
Общество
Похолодание на 10 градусов и сильные ливни ожидаются в Крыму
«По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля, 8 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в МЧС.
Аргументы и Факты - Крым 09:23
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
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Российская газета вчера в 14:33
Происшествия
СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде
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Piter.tv 10:36
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" в этом году пройдет в онлайн-формате - такое решение приняли организаторы.
Российская газета 03:41
Экономика
В Петербурге запускают два новых производства почти за 1 млрд рублей
Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 15:20 — REGNUM Два новых производства запускают в петербургской особой экономической зоне с объемом инвестиций около 900 млн рублей.
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Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
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Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в "Спартак".
Газета.Ru 09:42
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Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
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Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ
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Коммерсантъ 05:32
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Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
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Политика
Президент Венгрии призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять реки
Президент Венгрии Янош Адер призвал Украину и Румынию разрешить ситуацию с загрязнением двух крупных рек Венгрии после того, как их наводнили пластиковые отходы из-за паводков в Карпатах.
Вестник Кавказа 09:28
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Пеп Гвардиола: «Хочу, чтобы Месси остался в „Барселоне“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о возможном уходе капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
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