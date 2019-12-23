Происшествия
ИнтерфаксПрокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
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Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в «островных» киосках в ТЦ
Доля контрафакта в объектах островной торговли в ТЦ доходит до 60%, а общий годовой оборот нелегальных товаров в таких точках продаж превышает 25 млрд руб.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Политика
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Экономика
Акции Tesla взлетели за три дня на 10%. Что привлекло инвесторов
Всего же за три последних сессии бумаги подорожали почти на 10%.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина пропустил 7 шайб от «Бостона» в матче НХЛ
Встреча прошла в Бостоне на арене "Ти-Ди-Гарден" и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:3.
Происшествия
На Камчатке муж задушил жену через 10 дней после свадьбы
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
В Хабаровском крае упал истребитель Т-50 (Су-57), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.
Авто
Renault отзывает в России все кроссоверы Kaptur
Напомним, в нынешнем году Renault уже отзывала 3 600 автомобилей Logan, Sandero и Dokker из-за проблем с подушкой безопасности и 19 200 автомобилей Duster и Dokker из-за проблем с тормозами.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Энергетика
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал прекратить войну в Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Сирии.
Происшествия
Журналистка издания Baza пожаловалась в СКР на избиение силовиками
Никитина просит провести проверку по факту применения насилия «неизвестным сотрудником правоохранительных органов».
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Общество
На Украине оценили проект демонтажа герба СССР со статуи «Родина-мать»
Проект по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве подготовлен, но на его исполнение нет средств.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Общество
Правительство потратит на «русификацию» SuperJet еще 15 млрд рублей
Минпромторг направит дополнительные 15 миллиардов рублей на проектирование самолета Superjet New, который должен будет состоять из российских деталей, сообщает РБК.
Кино
Вышел второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи
Общество
Учитель биологии сняла на уроке халат и напугала школьников
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Общество
Детектив предположил, сколько получили похитители сокровищ в Дрездене
Похитители бесценных сокровищ в Дрездене не оставили их себе, а передали заказчику преступления, при этом сами они получили за "работу" не более 40 тысяч евро, заявил в интервью РИА Новости немецкий детектив Йозеф Реш, который расследует это дело от имени пытающегося вернуть драгоценности анонимного мецената.
Политика
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Болтон обвинил Трампа в недооценке КНДР
Экс-советник президента США по делам национальной безопасности Джон Болтон обвинил американского лидера Дональда Трампа в недооценке угрозы со стороны КНДР.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки
Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.