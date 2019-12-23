Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

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