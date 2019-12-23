Происшествия
ИнтерфаксПрокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
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Происшествия
Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Происшествия
В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские
Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Происшествия
У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП
Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
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Певица Вера Брежнева поздравила сестер-двойняшек с 35-летием
Популярная певица Вера Брежнева поздравила с 35-летием своих сестер-двойняшек.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе
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Топливо для роста индекса Мосбиржи еще есть
По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи поднялся на 0,59% до уровня 3033,81 пункта, индекс РТС прибавил 0,74% до 1535 пунктов.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Общество
Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом
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Медики нашли ранее неизвестную причину болезни Шарко-Мари-Тута
Исследователи из лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова» нашли мутацию, которая связана с возникновением болезни Шарко-Мари-Тута.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
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Метаповерхность отражает свет невзаимно
Общество
Заксобрание одобрило создание восьмого района Екатеринбурга
Заксобрание одобрило создание восьмого района Екатеринбурга Академический получит свою администрацию к 2023 году.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Общество
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
Общество
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Происшествия
В Петербурге опять эвакуируются суды
Утро вторника, 24 декабря, началось в Петербурге с очередных «писем счастья» о якобы заминированных зданиях судов.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
Футбол
Мбаппе: «Было приятно узнать, что Месси следит за мной»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу гонки с Лионелем Месси за «Золотую бутсу» в прошлом сезоне.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах
В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Происшествия
24 человека погибли при крушении автобуса в Индонезии
При крушении автобуса погибли 24 человека, еще 13 получили тяжелые травмы. Всего в салоне автобуса находились 37 пассажиров.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Гаджеты
Apple отключила для России чип в iPhone 11, используемый в AirDrop
Американская компания Apple отключила для России встроенный в новый iPhone 11 чип U1, сообщают "Известия".
Энергетика
Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины
Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.
Общество
На Кубани из-за аварии без воды остались 160 тысяч человек
В Краснодарском крае из-за аварии без воды остались три муниципальных образования (Крымский район, города Новороссийск и Геленджик), а также четыре населенных пункта с населением 160 тысяч человек.