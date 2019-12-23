Происшествия
ИнтерфаксПрокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Армия и оружие
На Украине осуждена дезертировавшая из ДНР ополченка-предательница
Общество
Галина Волчек попала в реанимацию
Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Общество
«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
Происшествия
Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов
Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Экономика
Налоговые изменения: что ждет ИП в 2020 году
Грядущий 2020 год несет для индивидуальных предпринимателей много нового.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Шоу-бизнес
По слухам: Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина
Внучку Бориса Ельцина и Федора Смолова видели несколько раз на светских мероприятиях и в театре, но пара старается публично не говорить о своих отношениях.
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Политика
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал американские санкции
В компании оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG прокомментировали санкции США в отношении российского газопровода.
Авто
Глава Lamborghini рассказал о планах компании
Управляющий компании Lamborghini Стефано Доменикал рассказал о планах производителя на ближайшие несколько лет.
Происшествия
В МВД Татарии признали факт участия школьников в «учениях»
В Татарии проводят проверку по факту участия школьников в тактико-строевых занятиях с личным составом подразделения МВД республики по Тукаевскому району.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, сообщили 24 декабря в «Роскосмосе».
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Музыка
Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками
Политика
Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной встрече с Владимиром Путиным, назвав истинные мотивы политика.
Политика
Донбасс и Киев договорились об обмене пленными до конца года
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах
В России продается не только на вещевых рынках – В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Гаджеты
Выяснились полные характеристики Samsung Galaxy Note 10 Lite
На днях в Сеть попали качественные визуализации ожидаемого смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, которые открыли облик аппарата с разных сторон и показали его цветовые исполнения.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом года по версии РФС
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Общество
В Саратове десятки домов на сутки остались без воды
Технологии
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Происшествия
Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
Политика
Джонсон передумал «перезагружать» отношения с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал в интервью британскому изданию The Spectator ошибкой свою веру в возможность новой перезагрузки отношений с Россией.
Авто
Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA
Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.