Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПрокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
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