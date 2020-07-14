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Полит.руПолит.ру

Прокуратура запросила до 7,5 лет колонии фигурантам «Нового величия»

Обвинение запросило для фигурантов «Нового величия» сроки от условных до 7,5 лет колонии, сообщает «Новая газета». Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Дмитрию Полетаеву прокурор просит назначить условные сроки — 4, 6, и 6,6 лет соотвественно.В источнике
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Гособвинение потребовало наказания для фигурантов дела

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Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

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Прокуратура запросила для обвиняемых по делу «Нового величия» до 7,5 лет колонии

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РИА Новостивчера в 10:30
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