Прокуратура запросила до 7,5 лет колонии фигурантам «Нового величия»
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Обвинение запросило для фигурантов «Нового величия» сроки от условных до 7,5 лет колонии, сообщает «Новая газета». Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Дмитрию Полетаеву прокурор просит назначить условные сроки — 4, 6, и 6,6 лет соотвественно.В источнике
Подробнее о событии
Прокуратура запросила до 7,5 лет лишения свободы для фигурантов «Нового величия»
Новая газетавчера в 10:29
Гособвинение запросило до 7,5 лет колонии для фигурантов дела «Нового величия»
Интерфаксвчера в 10:57
Прокуратура запросила для обвиняемых по делу «Нового величия» до 7,5 лет колонии
Медиазонавчера в 10:29