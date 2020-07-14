Обвинение запросило для фигурантов «Нового величия» сроки от условных до 7,5 лет колонии, сообщает «Новая газета». Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Дмитрию Полетаеву прокурор просит назначить условные сроки — 4, 6, и 6,6 лет соотвественно.

Прокуратура запросила до 7,5 лет колонии фигурантам «Нового величия»

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