Общество
Полит.руПрокуратура запросила до 7,5 лет колонии фигурантам «Нового величия»
Обвинение запросило для фигурантов «Нового величия» сроки от условных до 7,5 лет колонии, сообщает «Новая газета». Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Дмитрию Полетаеву прокурор просит назначить условные сроки — 4, 6, и 6,6 лет соотвественно.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 21:58, Ашберн
Общество
Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru 07:07
Политика
США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс 16:39
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва 12 июля в 01:25
Экономика
«Ростех» предложил цифровую трансформацию ФСИН
«Ростех» предложил цифровую трансформацию ФСИН Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросили у государства 5,8 млрд руб. на цифровизацию уголовно-исправительной системы в рамках «Цифровой экономики».
Коммерсантъ 17:55
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada.
Новые автомобили 03:07
Политика
В Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент
Участники массовой акции поддержки азербайджанских военных в Баку ворвались в здание парламента.
Общественная служба новостей 21:50
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти
Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и два протокола к соглашению о строительстве Белорусской АЭС подписаны во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств.
ТАСС 13:17
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
Экономика
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
Наука
Созданы датчики здоровья, которые наносятся на кожу простым карандашом
Инженеры из Университета Миссури разработали простой способ нанесения на кожу устройства для мониторинга показателей здоровья в режиме реального времени.
Популярная механика 06:23
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Экономика
Кабмин предоставил «Аэрофлоту» госгарантии на 70 млрд рублей
RT на русском 03:53
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Экономика
Решетников назвал долю проживающих в крайней нищете в РФ
Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
Известия 13:15
Политика
Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу
Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля.
REGNUM вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
Технологии
Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников
Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены.
ТК Звезда 21:26
Армия и оружие
Арабская коалиция заявила, что сбила беспилотники йеменских повстанцев
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении шести начиненных взрывчаткой беспилотников и перехвате двух ракет, запущенных йеменскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) в сторону королевства, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление официального представителя коалиции Турки аль-Малики.
РИА Новости 12 июля в 19:46
Общество
Главврача благовещенской «скорой» уволили после гибели подчиненного
Весть о смерти благовещенского кардиолога разлетелась по региону 10 июля. ampravda.ru, после смерти коллеги медики обратились к губернатору, указав на плачевное состояние "скорой" В ходе расследования причин его гибели была подтверждена коронавирусная инфекция, приведшая к пневмонии.
Vostok.Today 19:56
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37