Общество
РБКПрокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
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Армия и оружие
Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном
Аргументы и Факты 11:59
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Кино
Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда
Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
Ридус 11:03
Общество
Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров
Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.
РБК 04:26
Происшествия
В московские суды поступили дела сестёр Хачатурян
Уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы.
RT на русском 11:52
Общество
Собчак использовала видео своего задержания для рекламы
В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Lenta.ru 02:42
Политика
Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном
Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе.
РИА Новости 13:27
Армия и оружие
Россия нанесла ответный удар после атаки на патруль в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ответный удар в сирийской провинции Латакия после атаки на российско-турецкий патруль.
Lenta.ru 10:57
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Технологии
Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
Авто
В России запретят ремонтировать автомобили восстановленными запчастями
Владельцы машин будут вынуждены покупать новые запчасти, в том числе и для дорогих импортных автомобилей.
Avtovesti.com 14:14
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Украина рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 12:26
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Политика
Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
RT на русском 14:13
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
Шоу-бизнес
Подруга Началовой устроила фотосессию на могиле певицы
Поклонники певицы Юлии Началовой осудили ее подругу Елену Метлюк, которая устроила фотосессию во время своего посещения места захоронения артистки.
Экономика сегодня вчера в 16:55
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
Известия 08:26
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Авто
Автоэксперт назвал главные признаки скорой замены шин на автомобиле
Эксперт Вячеслав Субботин при общении с журналистами iReactor назвал "симптомы", сигнализирующие о необходимости скорой замены резины.
Новые автомобили 12:27
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Здоровье
Минздрав получил запрос «Вектора» на испытания вакцины от COVID-19
Минздрав получил запрос центра "Вектор" на клинические исследования вакцины от COVID-19, документы рассматриваются, сообщили РИА Новости в министерстве.
РИА Новости 12:45
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38