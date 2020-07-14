Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.

Политика Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. 73

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 27

Политика Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля. 1

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 637

Кино Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.

Общество Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак. 665

Происшествия В московские суды поступили дела сестёр Хачатурян Уголовные дела в отношении сестёр Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский районный суд Москвы. 270

Общество Собчак использовала видео своего задержания для рекламы В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. 12

Политика Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе. 18

Технологии Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании. 88

Общество Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами. 83

Авто В России запретят ремонтировать автомобили восстановленными запчастями Владельцы машин будут вынуждены покупать новые запчасти, в том числе и для дорогих импортных автомобилей. 38

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 59

Футбол Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги. 2

Шоу-бизнес Подруга Началовой устроила фотосессию на могиле певицы Поклонники певицы Юлии Началовой осудили ее подругу Елену Метлюк, которая устроила фотосессию во время своего посещения места захоронения артистки.

Общество Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня». 24

Политика МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. 86