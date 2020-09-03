Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров
Смотрите также
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменён
Отец Месси заявил, что аргентинец может остаться в «Барселоне»
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии
Два человека пострадали при падении башенных кранов в Тюмени
Осужденного по делу о пытках в ярославской ИК отпустили на свободу
Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей
Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Телеведущего Белоруссии арестовали за участие в незаконной акции
После дезинфекции класса в Благовещенске пострадали 13 учеников
Skoda представила электрический кроссовер Skoda Enyaq iV
В Калуге загорелся бизнес-центр на площади 2,1 тыс. квадратных метров
Корабли Тихоокеанского флота идут на помощь танкеру «Нью Даймонд»
Губернатор Ростовской области заявил о контроле ситуации с пожарами
Ефремов в суде зачитал стихи погибшему в ДТП Захарову
Актер Дуэйн Скала Джонсон вылечился от коронавируса
Vivo продемонстрировала смартфон, способный менять цвет корпуса
СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Экс-партнер Фургала признал вину и заключил сделку со следствием
Фургал заявил о давлении следствия
Следствие попросило суд продлить арест экс-губернатору Фургалу
Сроки следствия по делу Фургала продлены до февраля 2021 года
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Суд огласит приговор Ефремову 8 сентября
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменён
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Фургал заявил о давлении следствия
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей
Сборная России представила анонс матча против команды Сербии
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил подразделением, участники которого занимались ликвидацией неугодным ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде Москвы. Поэтому некоторые участники испытывают «страх и трепет» от главного обвиняемого и его подельников.В источнике
С чего всё началось
Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАСС08:18
Подробнее о событии
Прокуратура: Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами неугодных лиц
Комсомольская правда08:04