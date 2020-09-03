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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил подразделением, участники которого занимались ликвидацией неугодным ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде Москвы. Поэтому некоторые участники испытывают «страх и трепет» от главного обвиняемого и его подельников.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАСС08:18
Подробнее о событии
URA.Ru

В суде рассказали о нагоняющей страх банде киллеров Фургала

URA.Ru08:46
Lenta.ru

Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных

Lenta.ru07:56
РИА Новости

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

РИА Новости08:07
Интерфакс

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту

Интерфакс08:06
Комсомольская правда

Прокуратура: Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами неугодных лиц

Комсомольская правда08:04
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

ТАСС08:18
RT на русском

Прокурор рассказал подробности дела Фургала

RT на русском07:53

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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Телеведущего Белоруссии арестовали за участие в незаконной акции

Белорусского телеведущего Дениса Дудинского арестовали на десять суток за участие в незаконной акции, сообщило 3 августа РИА Новости со ссылкой на представителя суда Первомайского района Минска.
ИА Красная Весна09:24
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Корабли Тихоокеанского флота идут на помощь танкеру «Нью Даймонд»

Москва, 3 сентября 2020, 17:10 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), шедший в Андаманское море, идёт к терпящему бедствие в Индийском океане панамскому танкеру «Нью Даймонд», сообщает 3 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUM10:10
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Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге извинился за жест Смолова на афише

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге извинился за публикацию афиши, где Федор Смолов демонстрирует жест, который может быть воспринят как символ албанского орла, связанный с печальными событиями в Косово.
Аргументы и Факты10:13