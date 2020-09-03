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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил подразделением, участники которого занимались ликвидацией неугодным ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде Москвы. Поэтому некоторые участники испытывают «страх и трепет» от главного обвиняемого и его подельников.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАССвчера в 08:18
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Прокурор: Фургал держал банду для устранения неугодных

Комсомольская правдавчера в 11:33
Интерфакс

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту

Интерфаксвчера в 08:06
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

ТАССвчера в 08:18
РИА Новости

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

РИА Новостивчера в 08:07
URA.Ru

В суде рассказали о нагоняющей страх банде киллеров Фургала

URA.Ruвчера в 08:46
Lenta.ru

Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных

Lenta.ruвчера в 07:56
RT на русском

Прокурор рассказал подробности дела Фургала

RT на русскомвчера в 07:53

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Лукашенко внесён в базу «Миротворца»

Киев, 3 сентября 2020, 19:36 — REGNUM Скандальный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу белорусского президента Александра Лукашенко с формулировкой«пособник террористов и российских оккупантов».
REGNUMвчера в 12:36
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута.
РБКвчера в 15:38
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ruвчера в 07:58
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