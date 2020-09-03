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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил подразделением, участники которого занимались ликвидацией неугодным ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде Москвы. Поэтому некоторые участники испытывают «страх и трепет» от главного обвиняемого и его подельников.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАСС08:18
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Прокурор: Фургал держал банду для устранения неугодных

Комсомольская правда11:33
РБК

Прокурор сообщил об устранявшей неугодных лиц банде Фургала

РБК09:53
RT на русском

Прокурор рассказал подробности дела Фургала

RT на русском07:53
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

ТАСС08:18
РИА Новости

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

РИА Новости08:07
Lenta.ru

Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных

Lenta.ru07:56
URA.Ru

В суде рассказали о нагоняющей страх банде киллеров Фургала

URA.Ru08:46

Дмитрий Петровский: Россия должна разобраться с отравлением Навального в Германии

Депутат муниципалитета Ярославля, доктор медицинских наук Дмитрий Петровский подал запрос в прокуратуру по поводу предполагаемого отравления германскими медиками гражданина России Алексея Навального.
Дмитрий Петровский: Россия должна разобраться с отравлением Навального в Германии
Журналистская правда06:08

«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новости10:15

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ru07:58
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 получили обновление One UI 2.5

В прошлом месяце Samsung представила свой новый пользовательский интерфейс — One UI 2.5 для серии Galaxy S20, а теперь корейская компания начала развертывать программное обеспечение для предыдущего флагманского поколения — серии Galaxy S10.
Astera05:53

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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