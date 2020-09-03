Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров
Смотрите также
Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей
Лукашенко отправил в отставку главу Совбеза Белоруссии и главу КГБ
На Ивлееву завели дело из-за рекламы алкоголя
Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД
Меркель потребовала реакции России на ситуацию с Навальным
Ефремов в последнем слове прочитал стихи, посвященные погибшему в ДТП
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
После дезинфекции класса в Благовещенске пострадали 13 учеников
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Mercedes-Benz представила новый седан S-Class
Память жертв теракта в Беслане почтили в Нижнем Новгороде 3 сентября
СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД
Следствие просит суд продлить арест Фургала до 9 декабря
Срок следствия по делу Сергея Фургала продлили до февраля 2021 года
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил подразделением, участники которого занимались ликвидацией неугодным ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде Москвы. Поэтому некоторые участники испытывают «страх и трепет» от главного обвиняемого и его подельников.В источнике
С чего всё началось
Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАСС08:18
Подробнее о событии