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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил подразделением, участники которого занимались ликвидацией неугодным ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде Москвы. Поэтому некоторые участники испытывают «страх и трепет» от главного обвиняемого и его подельников.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАСС08:18
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Прокурор: Фургал держал банду для устранения неугодных

Комсомольская правда11:33
URA.Ru

В суде рассказали о нагоняющей страх банде киллеров Фургала

URA.Ru08:46
Lenta.ru

Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных

Lenta.ru07:56
РИА Новости

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

РИА Новости08:07
Интерфакс

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту

Интерфакс08:06
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

ТАСС08:18
RT на русском

Прокурор рассказал подробности дела Фургала

RT на русском07:53

Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД

Суд признал незаконным обыск по делу генералов МВД Как стало известно "Ъ", Басманный суд Москвы признал незаконным обыск, проведенный СКР в рамках уголовного дела бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также их подчиненного Александра Брянцева.
Коммерсантъ10:48
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Меркель потребовала реакции России на ситуацию с Навальным

Германия ждет от российской стороны реакции по вопросу происшествия с блогером Алексеем Навальным, сообщила в четверг в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Взгляд.ру08:30
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

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REGNUMвчера в 05:13
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
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