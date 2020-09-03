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РИА Новости
РИА Новости

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

Подчиненные бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала занимались физической ликвидацией неугодных ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде. По его словам, некоторые участники процесса "испытывают трепет от главного обвиняемого и его соучастников".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАССвчера в 08:18
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Прокурор: Фургал держал банду для устранения неугодных

Комсомольская правдавчера в 11:33
РБК

Прокурор сообщил об устранявшей неугодных лиц банде Фургала

РБКвчера в 09:53
Lenta.ru

Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных

Lenta.ruвчера в 07:56
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

ТАССвчера в 08:18
РИА Новости

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

РИА Новостивчера в 08:07
URA.Ru

В суде рассказали о нагоняющей страх банде киллеров Фургала

URA.Ruвчера в 08:46
RT на русском

Прокурор рассказал подробности дела Фургала

RT на русскомвчера в 07:53

В Вологодской области раскрыта крупная сеть вебкам-порностудий

В Череповце следователи раскрыли сеть из вебкам-порностудий, которые эксплуатировали юных девушек, проведено свыше 50 обысков, в отделы полиции доставлено свыше 70 человек, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.
Российская газетавчера в 08:03
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«Уфа» поздравила Зинченко с победным голом за сборную Украины

Пресс-служба «Уфы» в «Твиттере» прокомментировала гол бывшего игрока башкирской команды, полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в матче с Швейцарией (2:1). «Поздравляем экс-игрока „Уфы“ Александра Зинченко с победным голом за свою национальную сборную», — говорится в сообщении.
Чемпионат17:29