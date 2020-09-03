Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил подразделением, участники которого занимались ликвидацией неугодным ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде Москвы. Поэтому некоторые участники испытывают «страх и трепет» от главного обвиняемого и его подельников.В источнике
С чего всё началось
Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАСС08:18
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