Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил подразделением, участники которого занимались ликвидацией неугодным ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде Москвы. Поэтому некоторые участники испытывают «страх и трепет» от главного обвиняемого и его подельников.

С чего всё началось Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника. ТАСС 08:18