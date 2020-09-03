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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил подразделением, участники которого занимались ликвидацией неугодным ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде Москвы. Поэтому некоторые участники испытывают «страх и трепет» от главного обвиняемого и его подельников.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАСС08:18
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Прокурор: Фургал держал банду для устранения неугодных

Комсомольская правда11:33
РБК

Прокурор сообщил об устранявшей неугодных лиц банде Фургала

РБК09:53
RT на русском

Прокурор рассказал подробности дела Фургала

RT на русском07:53
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

ТАСС08:18
РИА Новости

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

РИА Новости08:07
Lenta.ru

Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных

Lenta.ru07:56
URA.Ru

В суде рассказали о нагоняющей страх банде киллеров Фургала

URA.Ru08:46

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
2,8K

Президент Карабаха призвал быть реалистами и готовиться к войне

Арутюнян отметил неготовность Азербайджана к переговорам и подчеркнул, что вместо обсуждения переговоров надо готовиться войне, поскольку не о чем говорить с теми, кто ведет обстрелы.
ИА Красная Веснавчера в 15:11
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Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Свободная Пресса06:31
1,7K

РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что пенальти в ворота "Ротора" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком" назначили по ошибке, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости10:46
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Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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В Ростове полиция заинтересовалась пранкером-зомби в костюме фельдшера

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают героя видеоролика, в котором загримированный под зомби мужчина в костюме фельдшера выходит из машины "скорой помощи" на одной из городских улиц.
Российская газета10:50
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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