Происшествия
Газета.RuПрокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП
Московская прокуратура заявила, что актер Михаил Ефремов во время смертельного ДТП находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения, сообщает РИА "Новости".
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Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
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