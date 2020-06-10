Происшествия
Газета.RuПрокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП
Московская прокуратура заявила, что актер Михаил Ефремов во время смертельного ДТП находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Финансы
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Политика
Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов
Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
REGNUM 08:37
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Общество
Российские плавающие и летающие беспилотники свяжут в единую сеть
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" ведёт работу по созданию единой сети, в которую можно будет включить существующие российские подводные, надводные и воздушные беспилотные аппараты, что должно помочь в проведении научных исследований.
Популярная механика 11:55
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»
Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
Политика
В США захотели построить свой ледокольный флот
МонаВиста 07:55
Общество
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Профессор рассказала, что переболевшим коронавирусом стоит обследовать почки — в особенности тем, кто был на аппарате искусственной вентиляции легких.
РИА Новости 12:25
Футбол
Лига чемпионов УЕФА может возобновиться 8 августа
Читайте такжеВ Испании на футбольные матчи начнут пускать зрителей На 12 августа УЕФА назначила в Лиссабоне на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш" мини-турнир в формате плей-офф по одному матчу.
Общественное телевидение России 09:46
Экономика
Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию
Инфляция в России 2–8 июня составила 0%, сообщил Росстат. С начала года цены выросли на 2,4%.
Коммерсантъ 13:12
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Происшествия
На Ефремова надели браслет удаленного слежения
Газета.Ru 12:57
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил в среду, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества населения страны.
Интерфакс 13:16
Политика
Эрдоган попросил Путина пустить россиян отдыхать в Турции
Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина позволить россиянам ездить на отдых в Турцию.
Что происходит 10:11
Происшествия
Дело в отношении саратовского застройщика Белича развалилось в суде
Саратовский застройщик Владимир Белич, которого обвиняли в мошенничествах на сотни миллионов рублей, злоупотреблениях полномочиями, а также в отмывании незаконно полученных денежных средств, оправдан по нескольким эпизодам, а по остальным – признан виновным, но освобожден от наказания.
Saratovnews 12:38