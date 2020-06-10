Происшествия

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В прокуратуре заявили, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, артист Михаил Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Прокуратура предъявила обвинения актеру Михаилу Ефремову в том, что в момент аварии на Смоленской площади тот находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения.
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Прокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП

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Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

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Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

РИА Новости11:38

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

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Прокуратура подтвердила, что устроивший ДТП Ефремов был под наркотиками

News.ru11:35
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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

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Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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