Происшествия
НТВПрокуратура: Ефремов в момент ДТП был пьян и под наркотиками
В прокуратуре заявили, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, артист Михаил Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Прокуратура предъявила обвинения актеру Михаилу Ефремову в том, что в момент аварии на Смоленской площади тот находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения.
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Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
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