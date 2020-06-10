Происшествия
Газета.RuПрокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП
Московская прокуратура заявила, что актер Михаил Ефремов во время смертельного ДТП находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения, сообщает РИА "Новости".
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После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, полиция завела еще одногои дело
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Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
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Михаил Ефремов пытался покончить с собой
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На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru вчера в 09:09
Общество
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Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
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Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
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Своё обещание артисты сдержали - сегодня вышел новый клип с участием музыкантов. Тимати выпустил видео на композицию под названием «Хавчик».
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Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 04:39
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Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
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В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты
В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
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Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
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Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
В ходе проведенного исследования ученые впервые смогли нанести на карту северную часть Великой Китайской стены, чья протяженность составляет порядка 750 километров.
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Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 2 214 человек. В омских лабораториях проведено уже 143 039 тестов.
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Путешествия
В Ростуризме назвали дату начала полноценного курортного сезона
С 1 июля жители страны смогут путешествовать по стране при соблюдении мер безопасности и предосторожности.
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