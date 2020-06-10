Московская прокуратура заявила, что актер Михаил Ефремов во время смертельного ДТП находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения, сообщает РИА "Новости".

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

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