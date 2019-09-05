Происшествия
Российская газетаПри пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову. В огне погиб он сам, его семья и семья его сестры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Следователи: На пожаре в Ветлужанке погибла семья с детьми и гостившие у них родственники
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«Только вернулись с отдыха»: в ночном пожаре в Красноярске погибла семья прокурора
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