Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПри пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову. В огне погиб он сам, его семья и семья его сестры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Прокурор Лесосибирска погиб при пожаре в Красноярске, сообщает источник

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