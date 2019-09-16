Происшествия
Российская газетаПри пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову. В огне погиб он сам, его семья и семья его сестры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Политика
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Telegram-каналу "Расстрига" подтвердила, что экс-сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, работал в российском посольстве в Вашингтоне.
ТАСС 04:31
Политика
Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге
В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.
REGNUM 05:21
Музыка
Чиновница подала на Сергея Шнурова заявление в полицию
На Сергея Шнурова написали заявление в полицию из-за использования мата при исполнении песен группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону.
REGNUM 05:23
Политика
Медведев рассказал об условиях сокращения рабочей недели
Речь идет не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, - резюмировал премьер.
Gorodkirov.ru 13 сентября в 09:08
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК вчера в 12:19
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
В Уфе уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы.
Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Происшествия
СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже
Известный гонщик, неоднократный победитель "Формулы-1" Михаэль Шумахер завершил курс лечения в одной из парижских клиник, где он несколько дней находился в отделении сердечно-сосудистой хирургии.
Газета.Ru вчера в 16:51
Происшествия
Молния ударила в машину на российском шоссе и попала на видео
В автомобиль Toyota RAV4, ехавший на небольшой скорости по Бердскому шоссе, дважды ударила молния, после чего машина остановилась.
Lenta.ru 05:22
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Культуромания 01:42
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 13 сентября в 05:41
Общество
Синоптик рассказал о приходе бабьего лета в Москву
Третье волна бабье лета придет в Москву с 23 сентября.
Газета.Ru 06:09
Происшествия
На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.
РИА Новости 02:28
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Кино
История создания Ford GT40: вышел новый трейлер «Форд против Феррари»
Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
REGNUM 04:44
Автоспорт
Сироткин прокомментировал тесты 18-дюймовых шин
На прошлой неделе Сергей Сироткин вместе с Renault отработал два дня на тестах Pirelli на трассе Поль-Рикар, испытывая прототипы 18-дюймовых шин для 2021 года.
F1news.ru 06:20
Общество
Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных
Минприроды РФ утвердило методические указания регионам в сфере отлова потерявшихся и бездомных животных.
ТАСС 04:59
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия 03:50
Происшествия
Туриста из Латвии смыло волной с пирса под Калининградом
По данным ведомства, в воскресенье, 15 сентября, 49-летнего мужчину смыло волной в море с прогулочного пирса в Зеленоградске.
Интерфакс 04:29
Здоровье
17 сентября каждый сможет пожаловаться на врачей
Во Всемирный день безопасности пациентов любой желающий сможет получить консультацию по вопросам безопасности пациентов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул Ченцова 71/63б с 10.00 до 16.00.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:41
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнул пожар
Удары 10 беспилотников, управляемых йеменскими хуситами - военизированной группировкой шиитов-зейдитов - утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.
Газета.Ru 14 сентября в 06:52
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Политика
Эрдоган и Роухани встретились перед началом саммита по Сирии
РИА Новости 05:50
Экономика
Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ
Россия и Белоруссия планируют перейти на единые налоговый и гражданский кодексы в рамках интеграции своих экономических систем с января 2021 года, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 23:58
Политика
Польша проведет аудит программы приграничного сотрудничества
Как рассказывает «Новый Калининград», Польша проведет аудит программы приграничного сотрудничества с Россией, рассчитанной на 2014-2020 год.
Невские Новости 03:30