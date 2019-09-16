При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердил и собеседник «РИА Новости».

Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске

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