Происшествия
РБКПрокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердил и собеседник «РИА Новости».
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Следователи: На пожаре в Ветлужанке погибла семья с детьми и гостившие у них родственники
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