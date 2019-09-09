Общество
КоммерсантъПрокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
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Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Энергетика
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $45-50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Футбол
Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиняться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном.
Sport24.ru 04:27
Наука
Гормон роста позволил сбросить два эпигенетических года
В исследовании ученых из США и Канады в течение двух лет девять мужчин принимали смесь из гормона роста и антидиабетических препаратов и «помолодели» на два года по эпигенетическим часам.
Индикатор 07:01
Политика
Лидер московских единороссов признал поражение
Поражение на выборах в Мосгордуму признал секретарь городского отделения «Единой России» Андрей Метельский, 9 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна 07:47
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru вчера в 14:28
Общество
Женщина вышла замуж за дерево в Великобритании
Жительница Великобритании и мать двоих детей связала себя узами брака с растением и теперь планирует сменить фамилию на название вида дерева.
VSE42.RU 05:59
Политика
В Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обмен удерживаемых лиц между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 06:39
Политика
Стала известна дата визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Известия 06:35
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Экономика
Таиланд отложил введение туристического сбора для иностранцев
В мае Минтуризма Таиланда рассматривал идею взимания туристического налога с иностранцев.
Интерфакс 05:11
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Наука
Древнее глобальное потепление может быть связано с орбитой Земли
Faktom вчера в 11:15
Игры
Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption
Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
Gmbox.ru 09:00
Транспорт
Эксперты оценили идею повысить возраст управления мотоциклом в России
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, согласно которым получить права на вождение тяжелого мотоцикла можно будет с 20 лет, имея уже при этом двухлетний опыт вождения легкого мотоцикла.
РИА Новости 05:37
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Футбол
Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.
ФАН 07 сентября в 09:32
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Общество
Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты
Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Экономика
Россия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
ТАСС 08:01