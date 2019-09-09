Общество
КоммерсантъПрокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК): оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
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Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Авто
Новый RAV4 от Toyota получил ОТТС
Запуск в продажу нового поколения Toyota RAV4 в России произойдет 1 октября, автомобиль уже получил ОТТС.
Car.ru 03:18
Общество
Дженнифер Лопес пришла на фестиваль с клатчем за 370 тысяч рублей
На кинофестиваль в Торонто Дженнифер Лопес пришла с оригинальным клатчем, по виду повторяющим дизайн купюры в 100 долларов.
Bimru.ru вчера в 15:11
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 09:48
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Кино
«Каро» откроет в своих кинотеатрах магазины с комиксами
Sostav.ru 02:55
Хоккей
Александр Овечкин разбил в кровь лицо, упав с велосипеда
После тренировки Овечкин прошёл мимо журналистов, сверкая своей беззубой улыбкой и парой ссадин.
Чемпионат 13:05
Армия и оружие
На Украине стартуют маневры НАТО Rapid Trident 2019
На этой неделе на Украине в Международном центре миротворчества и безопасности стартуют международные маневры НАТО Rapid Trident 2019.
Новостной фронт 10:54
Футбол
Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу
Евро-футбол.ру 12:54
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Политика
Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными
«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Политика
Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США
Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.
Lenta.ru 13:17
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Общество
Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры
Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Гаджеты
Пользователи Xiaomi Mi 6, Mi 8, Poco F1 и Redmi Note 5 Plus получили Android 10
Стоит отметить, что в прошивках присутствуют некоторые моменты, которые будут улучшены со временем, например, не у всех пользователей Poco F1 и Redmi Note 5 Plus работает дактилоскопический датчик.
iXBT.com 06:34
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Футбол
Азербайджан отобрал очки у Хорватии в матче отбора Евро-2020
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Е сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Баку на стадионе «Баксель Арена».
Чемпионат 13:52
Происшествия
В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС
Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49