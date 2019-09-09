Общество

КоммерсантъКоммерсантъПрокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК): оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
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