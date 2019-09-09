Общество

КоммерсантъКоммерсантъПрокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и другим оппозиционерам

Дождь06:18

Прокуратура Москвы подала иск к блогеру Навальному и ряду сотрудников ФБК

ТАСС08:31

Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

РБК07:33

Прокурор Москвы подал в Черемушкинский суд иск к Навальному, Соболь, Яшину, Милову и еще нескольким сотрудникам ФБК

Эхо Москвы06:30

Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам

Ведомости06:38

Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и Соболь

РИА Новости08:53

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Коммерсантъ07:32
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Ведомости 10:34
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика

США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Теннис

Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Дождь вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести

По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС 12:18
Хоккей

Овечкин упал с велосипеда и разбил в кровь лицо

Газета.Ru 13:34
Происшествия

Увеличилось число погибших из-за шторма в Крыму

Число погибших во время шторма в Крыму увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе МЧС России по республике.
Lenta.ru 05:58
Политика

Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Шоу-бизнес

Алена Водонаева занималась сексом с первым мужем еще два года после расставания

За годы совместной жизни звезда сильно привязалась к первому супругу и сумела сохранить с ним прекрасные отношения.
Актуальные Новости 13:14
Происшествия

На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду

В Краснодаре после гибели ребенка в детском саду №48, где на детей и воспитателя ясельной группы рухнуло дерево, возбудили уголовное дело.
Российская газета 10:18
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Происшествия

Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком

iReactor 13:56
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ 13:00
Авто

Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты

Говорит Москва 11:58
Политика

Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Армия и оружие

Шойгу заявил о риске бегства террористов из Сирии в Африку

Север Африки и регион Сахеля могут стать новым прибежищем террористов, которых изгнали из Сирии.
Экономика сегодня 08:48
Происшествия

В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС

Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Экономика

Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями.
РБК вчера в 14:09
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Политика

На выборах в Липецкой области победил Игорь Артамонов

Капитал страны 01:47
Футбол

Де Хеа согласовал новый контракт с «МЮ» с зарплатой в € 17 млн в год

Де Хеа перешёл в английский клуб летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн.
Чемпионат 12:31
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Lenta.ru 03:50
Происшествия

В Германии 13 авиапассажиров пострадали из-за турбулентности

В Германии 13 человек пострадали на борту самолета Eurowings из-за турбулентности.
Москва 24 13:48
Шоу-бизнес

Константин Богомолов снял одежду на вручении премии

Bimru.ru 13:07
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
Футбол

Бонуччи отказался извиняться перед Карапетяном

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не стал извиняться перед нападающим команды Армении Александром Карапетяном.
Sport24.ru 04:27
Политика

Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова

Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.
РИА Новости 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное