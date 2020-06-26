Политика

РБКРБКПрокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17

Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно. Об этом заявил на слушаниях в Гааге голландский прокурор Вард Фердинандуссе, передает ТАСС.
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Голландский прокурор назвал «несостоятельной» версию с истребителем в деле MH17

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