Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно. Об этом заявил на слушаниях в Гааге голландский прокурор Вард Фердинандуссе, передает ТАСС.

Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17

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