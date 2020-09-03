Песков ответил на заявление о фальсификации слов Меркель о Навальном

Ранее Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске сказал, что его спецслужбы перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального.