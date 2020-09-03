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REGNUM
REGNUM

Прокурор обвинил Фургала в руководстве бандой убийц

Москва, 3 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Обвинение в руководстве бандой киллеров прозвучало в адрес Сергея Фургала, экс-главы Хабаровского края, в Басманном суде Москвы. Соответствующее заявление сделала в суде сторона обвинения.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. Об этом заявил прокурор в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника.
ТАССвчера в 08:18
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Прокурор: Фургал держал банду для устранения неугодных

Комсомольская правдавчера в 11:33
РБК

Прокурор сообщил об устранявшей неугодных лиц банде Фургала

РБКвчера в 09:53
URA.Ru

В суде рассказали о нагоняющей страх банде киллеров Фургала

URA.Ruвчера в 08:46
ТАСС

Прокурор заявил, что Фургал руководил бандой, занимавшейся убийствами его конкурентов

ТАССвчера в 08:18
РИА Новости

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

РИА Новостивчера в 08:07
Lenta.ru

Прокурор заявил о подразделении Фургала для ликвидации неугодных

Lenta.ruвчера в 07:56
RT на русском

Прокурор рассказал подробности дела Фургала

RT на русскомвчера в 07:53

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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В Иркутске директор предприятия уклонился от уплаты 21 млн рублей

Согласно следствию, фигурант, работая в сфере оптовой торговли топливом, вместе с сообщниками уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности предприятия за третий и четвертый кварталы 2017 года.
Байкал24вчера в 06:53
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