Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств.
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Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию

РИА Новости15:32

Прокурор по делу MH17 обвинил России в препятствовании расследованию

Газета.Ru16:01

Россию обвинили в препятствовании расследованию по MH17

Lenta.ru16:20

Прокурор Нидерландов: РФ препятствует расследованию крушения малайзиского Boeing в Донбассе

URA.Ru16:05

Тайные свидетели и отсутствующие обвиняемые: в Нидерландах начался судебный процесс по катастрофе MH17

BFM.ru15:31

Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию

Красная весна16:07
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
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Цены на нефть этим вечером вновь стали падать

Обвал нефтяных цен произошел после выхода России из сделки с ОПЕК по сокращению добычи.
Эхо Москвы 15:29
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Главные новости за выходные 7–9 марта

Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.
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В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

BFM.ru 03:42
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Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
РБК 13:40
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Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
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Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.
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Во Франции диагностировали коронавирус у министра культуры

Во Франции заразился коронавирусом министр культуры страны Франк Риестер.
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На Украине в результате ДТП погибли четыре человека

9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
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В Петербурге произошёл пожар на водородной станции

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на водородной станции на заводе «Светлана».
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В новой экранизации классической сказки Шарля Перро роль феи-крестной решили сделать гендерно-нейтральной.
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В России значительно подорожают автомобили из-за падения рубля

Из-за резкого скачка курса доллара и евро в России стоит ожидать значительно роста стоимости автомобилей.
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Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
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Актрису Галину Киндинову экстренно госпитализировали в Москве

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В Воронежской области пьяный водитель совершил наезд на семью из пяти человек, двое из них скончались.
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Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети

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Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada

По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
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В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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