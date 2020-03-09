Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств.

Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию

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