Политика
РИА НовостиПрокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Экономика
Цены на нефть этим вечером вновь стали падать
Обвал нефтяных цен произошел после выхода России из сделки с ОПЕК по сокращению добычи.
Экономика
Главные новости за выходные 7–9 марта
Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.
Кино
Во Франции умер актер Макс фон Сюдов
Наука
Спусковой механизм аллергии на арахис выявили в кишечнике — ученые
Если учёные поймут, как вернуть к правильной работе В-клетки кишечника, то пищевая аллергия сначала на арахис, а потом и на другие пищевые продукты может уйти в прошлое.
Экономика
В группе риска оказались 38 российских банков
В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".
Энергетика
ТАСС: Саудовская Аравия отрицает планы вести ценовую войну с Россией
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией на рынке нефти, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.
Футбол
Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Энергетика
Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть
Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Общество
Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса в США
Американский президент Дональд Трамп на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 призвал жителей США задуматься о том, что обычный грипп уносит десятки тысяч жизней в год, но в связи с этим не принимаются экстренные меры, а «экономика идёт своим чередом».
Футбол
Джикия: в играх «Спартака» система VAR будто не подключена к розетке
Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.
Общество
Во Франции диагностировали коронавирус у министра культуры
Во Франции заразился коронавирусом министр культуры страны Франк Риестер.
Происшествия
На Украине в результате ДТП погибли четыре человека
9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на водородной станции
В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на водородной станции на заводе «Светлана».
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые показала сына Евгения Цыганова
Мальчику исполнилось четыре года. Юлия Снигирь впервые показала, как выглядит ее сын от Евгения Цыганова.
Кино
Фея-крестной в новой «Золушке» станет гендерно-нейтральным персонажем
В новой экранизации классической сказки Шарля Перро роль феи-крестной решили сделать гендерно-нейтральной.
Экономика
В России значительно подорожают автомобили из-за падения рубля
Из-за резкого скачка курса доллара и евро в России стоит ожидать значительно роста стоимости автомобилей.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Шоу-бизнес
Актрису Галину Киндинову экстренно госпитализировали в Москве
Стало известно о том, что в Москве медикам пришлось экстренно госпитализировать актрису Галину Киндинову.
Происшествия
Пьяный водитель сбил семью из пяти человек в Воронежской области
В Воронежской области пьяный водитель совершил наезд на семью из пяти человек, двое из них скончались.
Музыка
Отрывок возможной песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada
По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Шоу-бизнес
Тарзан изображал любовные утехи на сцене на глазах у Наташи Королевой
Как пишет сайт KP.RU больше всего публику шокировал момент, когда обнаженный Тарзан, прикрываясь небольшим куском белой ткани, имитировал любовные утехи с приглашенной из зала девушкой.