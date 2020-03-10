Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав Александра Солженицына.

с чего всё началось

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

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