Общество

Lenta.ruLenta.ruПрокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось

Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав Александра Солженицына.
РИА Новостивчера в 18:33

Подробнее о событии

Прокурор по делу MH17 закончил свое выступление в суде цитатой Солженицына

Городовой01:28

Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

РИА Новостивчера в 18:33

Угроза «нового насилия»? Прокурор по делу MH17 перешёл от обвинений России к цитатам Солженицына

Царьградвчера в 22:39

Прокурор по делу МН17 «выстрелил» по России цитатой Солженицына

Красная веснавчера в 20:34

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Lenta.ruвчера в 19:16

Прокурор Нидерландов закончил свое выступление в суде по MH17 цитатой Солженицына

Газета.Ruвчера в 18:36

Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде

Piter.tv00:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 7%

Сообщается, что на момент времени 3:11 по мск цены на фьючерсные поставки нефти марки Brent в мае подорожали до 35,69 доллара за баррель.
REGNUM вчера в 21:47
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
RT на русском вчера в 08:05
Происшествия

На Украине в окно поезда «Львов — Москва» бросили камень

На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезде «Львов — Москва», сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
REGNUM 01:31
Общество

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Шоу-бизнес

Детей Анджелины Джоли прооперировали

Напомним, что Джоли является матерью шестерых детей.
StarHit.ru вчера в 18:30
Авто

Водителям объяснили, чем грозит покупка авто с запретом на регистрацию

Автовладельцы в России все чаще попадают в достаточно неприятные ситуации, приобретая машины с запретом на регистрационные действия.
РЕН ТВ вчера в 20:56
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Экономика

Падение цен на нефть может стать причиной разрыва «украинского пузыря»

Если нынешнее снижение цен на нефть даст толчок началу мирового экономического кризиса, то Украина вплотную приблизится к дефолту.
Политическая Экспертиза вчера в 13:02
Общество

Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество

В ВОЗ заявили о реальной угрозе пандемии коронавируса

По словам специалиста, угроза пандемии стала реальной после того, как коронавирус распространился на такое количество стран.
Piter.tv вчера в 14:48
Происшествия

Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске

Женщина ударила фармацевта и устроила погром в одной из аптек Иркутска.
АиФ Иркутск 00:46
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Энергетика

Стоимость золота достигла максимума за последние восемь лет

После срыва сделки ОПЕК+ и коронавирусного шока цена на золото обновила восьмилетний максимум, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 01:34
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Общество

Появилась новая схема кражи денег с банковских карт

Мошенники освоили новую схему кражи денег: после прохождения опроса люди раскрывают личные данные, чтобы получить вознаграждение.
Газета.Ru 01:18
Энергетика

Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Компания вчера в 04:21
Музыка

Little Big отложила премьеру песни для «Евровидения»

78.ru 00:30
Общество

В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге

В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться.
Российская газета вчера в 22:30
Футбол

Холанд считает Мбаппе фантастическим игроком

Первый матч завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Дублем в той встречей отметился Холанд.
Советский спорт 00:15
Общество

Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны.
RT на русском вчера в 18:20
Общество

В Японии подготовили проект закона о ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии на своем заседании во вторник одобрило проект закона, регулирующего объявление чрезвычайной ситуации в стране в случае необходимости в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:04
Финансы

На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль

На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубля.
Znak.com вчера в 23:25
Финансы

ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке

Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
РИА Новости вчера в 02:35
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Спорт

CAS отменил дисквалификацию за допинг американского легкоатлета

News.ru вчера в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное